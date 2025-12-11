La dirigente opositora de Venezuela, María Corina Machado, sostuvo este jueves desde Oslo que “se necesita coraje para luchar por la libertad” y se mostró “esperanzada por el futuro” de su país, un mensaje que buscó reafirmar el rumbo opositor en medio de la crisis política venezolana. Sus declaraciones se dieron un día después de que su hija recibiera el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

Machado destacó que la democracia “es el sistema que trae paz a la sociedad” y volvió a poner el foco en la diáspora venezolana. “Queremos a nuestros hijos de nuevo en casa”, expresó en el discurso registrado por la Agencia Noticias Argentinas, donde también remarcó que la distinción es “un reconocimiento al pueblo venezolano”.

La opositora no había logrado llegar a tiempo a la ceremonia formal del miércoles, por lo que su mensaje original fue leído por su hija durante el acto. Este jueves, ya en Oslo, amplió el contenido del discurso y reforzó su llamado a que Venezuela vuelva a ser “un país libre”.

La entrega de premios completó la tradicional tanda anual en Estocolmo y Oslo: física, química, medicina, literatura y el Sveriges Riksbank de Economía también fueron otorgados. Entre los distinguidos se encuentran John Clarke, Michel Devoret y John Martinis en Física; Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi en Química; y Mary Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi en Medicina.

En Literatura, el reconocimiento fue para el húngaro László Krasznahorkai, mientras que el Nobel de Economía fue compartido entre Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt. La edición 2025 otorgó 11 millones de coronas suecas —unos US$1,21 millones— a cada galardonado.

Más de mil invitados, incluidos miembros de la familia real sueca y figuras políticas, participaron de las ceremonias en recuerdo del aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel, conmemoración que cada 10 de diciembre marca la entrega de los premios más prestigiosos del mundo.

Fuente: NA