El presidente argentino Javier Milei, el mandatario estadounidense Donald Trump y la opositora venezolana María Corina Machado serán protagonistas del America Business Forum, un evento internacional que comenzará este miércoles en el Kaseya Center de Miami, sede de los Miami Heat, y que reunirá a referentes políticos, empresarios y figuras del deporte bajo una consigna: “El liderazgo personal en una era de cambios globales”.

Trump abrirá la jornada central con una exposición a las 13 (hora local), mientras que Machado participará de manera virtual desde Caracas. Milei subirá al escenario el jueves a las 15.45, en su primera aparición internacional tras las elecciones legislativas argentinas.

“El presidente Trump es el líder más poderoso del planeta. Que elija esta plataforma para hablarle al mundo implica un nivel de responsabilidad enorme”, aseguró Ignacio González Castro, CEO del evento, al anunciar la agenda.

El foro también contará con la presencia de Lionel Messi, que hablará sobre liderazgo deportivo; Rafael Nadal y Serena Williams, quienes compartirán sus historias de superación; y ejecutivos como Jamie Dimon (JP Morgan), Ken Griffin (Citadel) y Fahad Alsaif, del fondo soberano de Arabia Saudita, que administra activos por más de 900 mil millones de dólares.

Además, el asesor estadounidense Steve Witkoff, negociador del acuerdo de paz entre Israel y Hamas, disertará sobre diplomacia y conflictos internacionales, mientras que el titular de la FIFA, Gianni Infantino, y el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, expondrán sobre la globalización del deporte como motor económico.

Con esta edición, el America Business Forum busca consolidarse como un espacio que fusiona política, economía, deporte y cultura. La participación conjunta de Trump, Milei y Machado promete ser uno de los puntos más fuertes del encuentro y una postal del nuevo mapa político que atraviesa América y el mundo.

Fuente: Infobae