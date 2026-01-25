El papa León XIV expresó este domingo, desde la ventana del Palacio Apostólico, su dolor por los persistentes ataques de Rusia contra Ucrania.

Ads

Desde el vaticano denunció la ofensiva rusa, que recientemente dejó a miles de familias sin calefacción en pleno invierno, solo sirve para profundizar la división entre las naciones.

"La prolongación de las hostilidades amplía la fractura entre los pueblos", afirmó tras el rezo del Ángelus, instando a la comunidad internacional a redoblar esfuerzos para detener el conflicto.

Ads

Durante su mensaje, León XIV también se dirigió a los jóvenes de la Acción Católica de Roma, a quienes pidió ser "activistas de paz" en su vida cotidiana.

Puede interesarte

Fuente: NA

Ads