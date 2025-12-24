El papa León XIV pidió este martes una tregua global de 24 horas con motivo de la Navidad y manifestó su “gran tristeza” por la negativa de Rusia a adherir a la iniciativa, en un nuevo llamado a detener los conflictos armados al menos durante la festividad cristiana.

El pedido fue realizado durante un contacto con periodistas en Castel Gandolfo, donde el pontífice renovó su exhortación “a todas las personas de buena voluntad” para que se respete un día de paz en todo el mundo en conmemoración del nacimiento de Jesucristo.

En ese marco, León XIV aseguró que le causa “mucha tristeza” que Rusia haya rechazado la propuesta de tregua y reiteró su esperanza de que, pese a esa postura, pueda concretarse una pausa humanitaria global. “Ojalá nos escuchen para que haya 24 horas de paz, un día de paz, en todo el mundo”, expresó.

El Papa también se refirió a la situación en la Franja de Gaza, donde señaló que la celebración de la Navidad se dará en un contexto extremadamente precario. Recordó la reciente visita del patriarca latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, a la única iglesia católica del enclave y contó que mantuvo contacto con el párroco argentino Gabriel Romanelli.

Según relató, pese a las dificultades, la comunidad intenta organizar las celebraciones navideñas mientras aguarda que se mantengan los acuerdos de paz. En esa línea, el cardenal Pizzaballa describió ante medios del Vaticano una realidad marcada por la destrucción, la pobreza extrema y la necesidad urgente de reconstrucción, aunque destacó el deseo de la población de recuperar sus vidas.

Fuente: TN