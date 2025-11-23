El papa León XIV aceptó la renuncia del obispo español Rafael Zornoza, de 76 años, investigado por presunto abuso sexual contra un exseminarista cuando era adolescente. La medida, confirmada por una escueta nota del Vaticano, marca un punto de inflexión en la política interna de la Iglesia frente a los casos que afectan a miembros de la jerarquía.

El caso cobró notoriedad tras la publicación de una investigación periodística que reveló la existencia de un proceso eclesiástico en curso. Allí se detalla la denuncia de un exseminarista que asegura haber sufrido abusos, manoseos y convivencia forzada con el entonces joven sacerdote, además de prácticas destinadas a “corregir” su orientación sexual.

Aunque la diócesis de Cádiz negó las acusaciones y afirmó que Zornoza colabora con el proceso mientras atraviesa un tratamiento por un cáncer agresivo, confirmó que el expediente está en manos de la Rota de Madrid. La renuncia del obispo había sido presentada un año atrás, al cumplir la edad de retiro obligatoria, pero su aceptación fue demorada hasta ahora.

La decisión del Papa se interpreta como un gesto de firmeza frente a un problema que erosiona la credibilidad de la Iglesia, en especial en España, donde diversos casos mantienen en tensión a la institución. La medida también marca un contraste con etapas anteriores en las que se evitaban remociones públicas de figuras de alto rango.

El gesto de León XIV abre un nuevo capítulo en la relación entre Roma y las diócesis involucradas en procesos por abuso, insinuando un perfil más decidido del pontífice para abordar un flagelo que dejó profundas heridas en fieles y comunidades de todo el mundo.

Fuente: TN