El papa León XIV sostuvo este domingo que el futuro de la humanidad no se construye a partir del poder militar ni de las estrategias económicas, sino desde la fraternidad y el respeto mutuo entre los pueblos. El mensaje fue pronunciado al finalizar el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, ante miles de fieles reunidos en el Vaticano.

En una alocución de fuerte tono político y espiritual, el Pontífice advirtió sobre el agotamiento de la lógica de la fuerza como herramienta para resolver conflictos. “Las estrategias de poder económico y militar, como nos enseña la historia, no dan un futuro a la humanidad”, afirmó, y subrayó que solo el reconocimiento del otro como hermano puede garantizar la supervivencia de las próximas generaciones.

León XIV dedicó parte central de su mensaje a la situación de violencia en Nigeria, donde recientes ataques en los estados de Benue y Kaduna dejaron muertos y secuestros masivos. Expresó su cercanía con las víctimas y exhortó a las autoridades a redoblar los esfuerzos para proteger a la población. “Espero que continúen trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la vida de cada ciudadano”, señaló.

En ese marco, recordó que este domingo se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas y remarcó que la paz solo es posible si se respeta la dignidad humana. Denunció que millones de mujeres y niños siguen siendo víctimas de la esclavitud moderna y llamó a erradicar prácticas que atentan contra la libertad y los derechos fundamentales.

El Papa también expresó su solidaridad con comunidades afectadas por temporales en España, Portugal, Marruecos e Italia. Mencionó especialmente a la localidad andaluza de Grazalema y a la ciudad siciliana de Niscemi, donde más de 1.500 personas debieron ser evacuadas por inundaciones y aludes.

Antes de concluir, León XIV destacó la beatificación del sacerdote español Salvatore Valera Parra, a quien presentó como un ejemplo de austeridad y entrega pastoral. “Que su vida centrada en lo esencial sea un estímulo para los sacerdotes de hoy”, dijo, y cerró su mensaje convocando a construir un mundo basado en la fraternidad y no en la imposición del poder.

Fuente: NA