En un nuevo capítulo de distanciamiento entre el Vaticano y la Casa Blanca, el Papa León XIV respondió con firmeza a los recientes cuestionamientos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

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"Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad", sentenció el Papa, subrayando que el rechazo de la Iglesia a las armas nucleares no es una postura coyuntural, sino una doctrina histórica y coherente que se ha mantenido sin fisuras durante décadas.

Durante su intervención, León XIV instó a la comunidad internacional a realizar una profunda revisión de los paradigmas bélicos actuales. Si bien reconoció que la Iglesia tradicionalmente ha aceptado el concepto de la legítima defensa, el Pontífice advirtió que la llegada de la tecnología atómica cambia las reglas del juego de manera irreversible.

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Para el Papa, el concepto de "guerra justa" debe ser reevaluado bajo los términos de la realidad contemporánea, argumentando que el riesgo de una escalada nuclear invalida cualquier intento de justificación ética para el conflicto armado. En ese sentido, reafirmó que su misión primordial —en línea con el mensaje que sostiene desde el inicio de su pontificado en mayo de 2025— es la predicación de la paz y el fomento del diálogo como única vía de resolución.

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Una cita clave en el horizonte

La respuesta del Obispo de Roma no es un hecho aislado, sino que se produce en la previa de un encuentro estratégico. En menos de 48 horas, el Vaticano recibirá al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien ya adelantó que existe una agenda cargada de temas sensibles para discutir con el Pontífice.

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Este cruce de declaraciones eleva la presión sobre la reunión, que ahora se perfila como un intento de evitar una ruptura mayor entre la Santa Sede y la administración Trump, en un contexto global marcado por la incertidumbre nuclear y la reconfiguración de las alianzas en Medio Oriente.

Fuente: NA