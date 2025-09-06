Este domingo el Papa León XIV proclamará santo a Carlo Acutis, un joven que murió en 2016 a los 15 años y que tiene presencia entre la feligresía marplatense a partir de una reliquia que existe en la Asunción de la Virgen. Precisamente en este templo de Santa Fe 2982 habrá una serie de actividades que comenzarán hoy y se extenderá hasta mañana, en cada misa, para celebrar este evento para la Iglesia local.

Según explicó el padre Ariel Sueyro, hoy desde las 18:00 se realizará una misa con los jóvenes de la zona en la que se va a rezar la misa y después se hará una vigilia de oración, en la que terminarán compartiendo unas hamburguesas. Por su parte, mañana habrá bendiciones con la reliquia de Carlo Acutis en todas las misas a las 09:00, 10:00, 11:30 y a las 19:00.

En diálogo con Los datos del día, por Radio Mitre Mar del Plata, el párroco recordó que la canonización estaba planificada unos meses atrás y la iba a realizar el Papa Francisco, pero que con su muerte el proceso se demoró y quedó pendiente, hasta ahora que tomará la posta del procedimiento el nuevo Papa León XIV.

El padre destacó la relevancia de Acutis, conocido como el “santo millennial”, debido a su corta pero intensa vida. Fallecido en 2006 a los 15 años a causa de una leucemia, su proceso de beatificación fue notablemente rápido, siendo declarado beato por el Papa Francisco en 2020. Además, subrayó el impacto de Acutis en los jóvenes, al ser un modelo de fe y alegría.

“Es un santo muy interesante porque motiva a los adolescentes, a los jóvenes. Por ahí uno ve a veces que los chicos no tienen perspectiva o están medio desanimados. Este santo es un santo para ellos”, aseguró Sueyro y agregó que a pesar de su corta vida, el nuevo santo “vivió el evangelio, vivió su fe, su condición de hijo de Dios en plenitud”.

El sacerdote también resaltó el carácter contemporáneo de Acutis, quien se destacó por su presencia en las redes sociales y su devoción por la Eucaristía. “Es un santo millennial, pero además es un santo que andaba en las redes. Uno a veces piensa un santo es una persona mayor, aburrida. El era un pibe alegre que le gustaba jugar al fútbol, que en las redes se relacionaba y que además tenía en la web una página, un espacio donde iba recopilando todos los milagros eucarísticos”, comentó.

En este sentido, recordó una de las frases más conocidas de Acutis: “Jesús en la Eucaristía era su autopista al cielo”. Y según Sueyro, esta expresión refleja el lenguaje fresco y actual del joven, que lo hace cercano a las nuevas generaciones: “Por eso tiene todo un vocabulario, tiene toda una realidad muy nueva y muy de nuestro tiempo”.

Sobre la reliquia del santo con que cuentan en la parroquia, obtenida tras su beatificación, Sueyro comentó que “hubo que ir a buscarla a Asís, porque el cuerpo de Carlo Acutis descansa ahí en donde está San Francisco de Asís. Y ahí es donde entregaron esta reliquia”. Y explicó que es de gran importancia para la comunidad, especialmente por la cercanía con el Hospital Materno Infantil.

“Todos los meses tenemos una misa donde rezamos por los enfermos, por todos los niños que están aquí, pero por los enfermos en general y al final hacemos la bendición con la reliquia de este santo”, concluyó el párroco.