Misa por Carlo Acutis, a la espera de que sea declarado Santo
En la tarde de este lunes, en la Parroquia de la Asuncion de la Santísima Virgen, ubicada a metros del Hospital Materno, se celebrará una misa.
En la tarde de este lunes, en la Parroquia de la Asuncion de la Santísima Virgen, ubicada a metros del Hospital Materno, se celebrará una misa.
El día 27 de cada mes, la Parroquia Asunción de la Santísima Virgen reza “exclusivamente por los enfermos y afligidos” y lleva a cabo la bendición con la reliquia de primer grado de Acutis, que son tres mechones de pelo.
El Papa León XIV convertirá en santo al joven de 15 años mañana en el Vaticano. En Mar del Plata organizan actividades en la parroquia de la Asunción de la Virgen.