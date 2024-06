La Parroquia Asunción de la Santísima Virgen de Mar del Plata cuenta con una sorprendente reliquia de primer grado de Carlo Acutis, el joven que falleció en 2006 y se convertirá en el primer santo millennial de la Iglesia Católica. Mediante un decreto que fue aprobado por el Papa Francisco, el beato será canonizado.

La iglesia que se ubica en las cercanías al Hospital Materno Infantil tiene en su poder tres mechones de pelo del “santo millenial”, con lo que cada 27 rezan “exclusivamente por los enfermos y afligidos” y llevan a cabo la bendición con la mencionada reliquia. Así lo cuenta el vicario de la parroquia, Lucas Di Leva, junto a Eleonora Taddeo, una marplatense que viajó hasta la tumba de Acutis, ubicada en el Santuario della Spogliazione de Asís.

¿Quién es Carlo Acutis?

Para comprender esta emocionante historia, en primer lugar Taddeo se tomó el trabajo de contar quién es Carlo Acutis. “Es un beato que el jueves 23 de mayo, por medio de un decreto del Papa Francisco, fue convertido en santo porque está acreditado un milagro hecho por él. Y dentro de muy poco pasará a ser el primer ´santo millennial´, como lo llaman porque es el más joven de los santos de nuestra generación, ha manejado Internet y es un chico que tenía 15 años cuando murió en 2006", contó en diálogo con Primera Tarde de Mitre (FM 103.7).

La parroquia y su vínculo con el “santo millennial”

En tanto, el padre Lucas señaló que tener el cuadro de Carlo Acutis y la reliquia que llegó el año pasado en la parroquia “es una alegría”, y que por esta razón es que los 27 de cada mes rezan “exclusivamente por los enfermos y afligidos” y realizan la bendición con la reliquia de Acutis.

“Y esta vinculación con el Materno Infantil -está ubicada en la misma manzana-…somos parte. De hecho, la parroquia nació siendo parte del hospital y si lo vemos desde arriba, es como si estuviese abrazando a la parroquia. Para nosotros es muy significativo porque con Carlo, los feligreses y la pastoral de la salud de la parroquia podemos acompañar a tantas familias que llegan en situaciones más dolorosas que otras, pero todas son igual de importantes”, manifestó el párroco.

Cuando el Padre hace mención de la reliquia se refiere a que la parroquia tiene en su poder tres mechones del pelo de Carlo Acutis. Por su parte, Taddeo lo considera un hecho “muy fuerte” y contó que cuando fue proclamado beato comenzaron a llegar reliquias a Mar del Plata y todo el país “por su gran popularidad en todo el mundo”.

El milagro de Acutis en Brasil

En ese punto, destacó a Brasil como uno de los países que más devoción tiene por el santo. De acuerdo a su relato, se debe a que su primer milagro tiene origen el 12 de octubre de 2013 en Brasil, cuando un nene que nació con una malformación llamada páncreas anular, por lo que no podía ingerir sólidos ni líquidos, debía pesar 15 kilos para ser operado. Y frente a aquella situación, un sacerdote se comunicó con la madre de Carlo y ella “le envió un pedazo de pijama, es decir una reliquia de primer grado”.

Entonces, el padre organizó una novena para la comunidad y el día que terminó, exhibió la reliquia, el niño la tocó y -ya que le habían dicho que debía pedir ser sanado- miró al sacerdote y le dijo que no quería vomitar más. “Lo maravilloso de todo es que nunca más vomitó. El niño le preguntó a sus hermanos cuál era el plato de comida más rico que habían probado, la madre logró darle de comer por primera vez cuando salieron de la iglesia y no vomitó. Luego la mamá lo llevó a su cirujana, le hicieron una tomografía y el páncreas salió normal, como si hubiese nacido sin ninguna malformación”, completó la historia.

Al finalizar su relato, apreció con suma emoción: “Imagínense lo que significa para nosotros tener un pedacito de su cabello. Es impresionante”.

Taddeo y su visita a Carlo Acutis

Además, también recordó su visita a Asís, donde se encuentran los restos del joven fallecido en 2006. Taddeo creía que iba a estar “entera”, pero no fue así: a medida que avanzaba la fila para acercarse a la tumba de cristal, confesó que comenzó a llorar “de una manera tan impresionante que no me daban los papeles para secarme las lágrimas”.

Y su llanto contagió al resto. “Recuerdo que vino una señora con acento puertorriqueño, me tocó el hombro y me dijo: ´Lo único que le pido a Dios es que se cumpla tu deseo”. Le agarré la mano y le respondí que no le estaba pidiendo nada, que solo le agradecía. Conocer a Carlo es como sentir que te toma de la mano y te acerca a Jesús", aseguró sobre aquella experiencia.

“El santo de jean y zapatillas”

Y finalmente, el padre Lucas le dedicó unas palabras al nuevo santo y las particularidades que conlleva. “Es nombrado el santo de jean y zapatillas. Uno tiene la imagen de un santo de una época más antigua y Acutis era un chico que viajaba con su familia, jugaba a la play, tenía contacto juvenil en la parroquia y ayudaba a personas en situación de calle. Él lo hacía como los santos, sin propaganda y cumpliendo con el amor que Dios pide que le demos al resto. No se la pasaba en la iglesia, sino que conjugó todo sin descuidar a Dios de su vida”, finalizó el cura.