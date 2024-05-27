Acutis Santo

Misa por Carlo Acutis, a la espera de que sea declarado Santo
En la tarde de este lunes, en la Parroquia de la Asuncion de la Santísima Virgen, ubicada a metros del Hospital Materno, se celebrará una misa.
En la tarde de este lunes, en la Parroquia de la Asuncion de la Santísima Virgen, ubicada a metros del Hospital Materno, se celebrará una misa.
El día 27 de cada mes, la Parroquia Asunción de la Santísima Virgen reza “exclusivamente por los enfermos y afligidos” y lleva a cabo la bendición con la reliquia de primer grado de Acutis, que son tres mechones de pelo.