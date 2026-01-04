El Papa León XIV se pronunció hoy en la Plaza San Pedro sobre la situación en Venezuela, donde un operativo militar de Estados Unidos derivó en la captura de Nicolás Maduro. Durante la oración del Ángelus, el sumo pontífice afirmó: “Se debe garantizar la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho inscrito en la Constitución”.

El líder de la Iglesia Católica expresó que sigue “con gran preocupación la evolución de la situación en Venezuela”, y llamó a que el bienestar del pueblo venezolano prevalezca por encima de cualquier otra consideración. En su mensaje, instó a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y paz, respetando los derechos humanos y civiles de toda la población.

“El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno, y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren a causa de la difícil situación económica”, señaló el pontífice.

Poco después, León XIV agregó: “Por eso, rezo y los invito a rezar, confiando nuestra oración a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y sor Carmen Rendiles”, concluyendo su mensaje con un llamado a la unidad espiritual.

Fuente: con información de TN

