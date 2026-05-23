El Gobierno nacional sigue con expectativa las gestiones para la posible visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre, impulsada a través de la Cancillería, como una estrategia para generar un clima de distensión social y fortalecer la gestión de cara al calendario electoral.

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En la Casa Rosada consideran que la llegada del Sumo Pontífice podría representar un punto de inflexión político, al permitir cerrar el año con una imagen de alto impacto simbólico y proyección internacional.

Aunque desde la Santa Sede no hubo confirmación oficial, las señales provenientes de la diplomacia argentina y de países de la región alimentan el optimismo sobre una gira sudamericana durante la primera quincena de noviembre.

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El canciller Pablo Quirno transmitió recientemente al Presidente una “buena noticia” vinculada a la visita, señalando que “hará feliz a todo el pueblo argentino”, en un mensaje que fue interpretado como un anticipo del anuncio.

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En paralelo, desde Uruguay, dirigentes como Carlos Enciso indicaron que el itinerario del pontífice incluiría escalas en Argentina, Uruguay y Perú, en el marco de una gira regional.

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No obstante, en el ámbito eclesiástico prevalece la cautela. El cardenal Daniel Sturla consideró la visita como “casi segura”, aunque advirtió que el protocolo vaticano exige una comunicación formal previa, por lo que el anuncio podría postergarse hasta mediados de junio.

Las gestiones para concretar el viaje comenzaron en febrero de 2026, cuando Quirno entregó al Papa una invitación oficial firmada por Milei. Previamente, el 7 de junio de 2025, el mandatario argentino había sido recibido por el pontífice en el Vaticano, donde expresó su intención de visitar el país.

Desde su asunción el 8 de mayo de 2025, León XIV incluyó a América Latina entre sus prioridades, con posibles visitas a México, Uruguay, Perú y Argentina.

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La eventual llegada del Papa tendría además un fuerte valor histórico, ya que el país no recibe a un pontífice desde la visita de Juan Pablo II en 1987.

Con información de Noticias Argentinas