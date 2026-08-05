Tras la confirmación de la visita de León XIV, el Gobierno comenzó a definir el operativo que acompañará al pontífice durante su paso por Argentina. El papa estará en el país del 8 al 11 de noviembre y recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján.

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El canciller Pablo Quirno aseguró que la seguridad quedará bajo responsabilidad de las autoridades nacionales. Para el despliegue se conformará un comando unificado, integrado por fuerzas de las jurisdicciones incluidas en el recorrido.

“La seguridad del Papa está absolutamente garantizada”, afirmó el canciller.

Según explicó, una avanzada del Vaticano ya trabajó con funcionarios argentinos sobre los primeros aspectos del dispositivo. Los detalles se ajustarán cuando la Santa Sede confirme los lugares y horarios de cada actividad.

La Secretaría General de la Presidencia convocará la próxima semana a una mesa de coordinación. Allí participarán las áreas encargadas de seguridad, logística, transporte, protocolo, prensa y organización general.

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El Gobierno también emitirá un decreto para declarar la visita apostólica de interés nacional.

Quirno descartó que alguna ciudad haya sido excluida por razones de seguridad. Señaló que Buenos Aires fue incorporada por tratarse de la capital, mientras que Luján y Córdoba fueron seleccionadas por su importancia para la comunidad católica.

El canciller también confirmó que León XIV mantendrá una reunión con Javier Milei. El encuentro formará parte de las actividades institucionales previstas durante la visita, cuyo programa completo será comunicado por el Vaticano.

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