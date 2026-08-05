El pontífice llegará al país el próximo domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11, en lo que será uno de los acontecimientos religiosos y políticos más importantes de los últimos años.

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Según trascendió, León XIV desarrollará actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, tres puntos emblemáticos para la vida religiosa argentina. La agenda definitiva será difundida en las próximas semanas, aunque ya se anticipa una importante movilización de fieles y un fuerte despliegue organizativo por parte de las autoridades nacionales, provinciales y eclesiásticas.

La visita adquiere un carácter histórico no solo por la relevancia del actual pontífice, sino también porque marcará el regreso de un Papa al país.

La última presencia de un líder de la Iglesia Católica en Argentina fue la de Juan Pablo II en 1987, durante una gira que dejó una profunda huella en la sociedad argentina.

Antes de arribar a la Argentina, León XIV visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, mientras que posteriormente continuará su recorrido en Perú, del 11 al 17 de noviembre.



De esta manera, la gira sudamericana se extenderá por más de diez días y estará centrada en encuentros pastorales, celebraciones religiosas y actividades vinculadas a los desafíos sociales que enfrenta la región.

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