La medida representa un hecho inédito en la relación entre los dos principales socios del Mercosur y constituye una señal de máxima tensión política. Según trascendió, Brasil decidió degradar el vínculo bilateral al nivel de encargado de negocios, una categoría muy inferior a la representación habitual entre países estratégicos.

Ads

El conflicto comenzó a escalar luego de que Javier Milei participara en actividades políticas en Brasil respaldando a Flavio Bolsonaro y volviera a lanzar duros ataques contra Lula Da Silva, a quien calificó públicamente de “ladrón” y “corrupto”. Los dichos fueron interpretados como una injerencia directa en la política interna brasileña y motivaron una serie de respuestas diplomáticas.

La decisión expone las consecuencias de una política exterior atravesada por las afinidades ideológicas del presidente argentino.

Mientras la Casa Rosada minimiza el impacto del conflicto y atribuye las diferencias a cuestiones ideológicas, la decisión de Lula marca un hecho concreto: la principal potencia sudamericana decidió reducir al mínimo su interlocución política con el gobierno de Javier Milei. Una señal que, para analistas y diplomáticos, refleja el aislamiento creciente que enfrenta Argentina en algunos de los principales ámbitos de integración regional.

Ads

Ads