La investigación por el caso del fentanilo contaminado, que ya está vinculado a la muerte de 114 personas, sumó un nuevo capítulo este martes con la detención de dos exfuncionarias que encabezaban los organismos encargados del control de medicamentos cuando se produjo y distribuyó el fármaco elaborado por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

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Por orden del juez federal Ernesto Kreplak fueron detenidas Nélida Agustina Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Gabriela Carmen Mantecón Fumado, exresponsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

En paralelo, se realizó un procedimiento en el Ministerio de Salud de la Nación para obtener documentación sobre los ingresos y egresos de ambas dependencias durante 2024 y 2025. Desde la cartera sanitaria indicaron que entregaron toda la información requerida y ratificaron su colaboración con la investigación.

La Justicia busca determinar qué controles llevaron adelante la ANMAT y el INAME sobre los laboratorios involucrados, si detectaron irregularidades y si existieron omisiones que permitieron que los lotes contaminados continuaran distribuyéndose en centros de salud antes de ser retirados del mercado.

Cómo comenzó la causa

La investigación se inició formalmente el 12 de mayo de 2025, luego de que la ANMAT presentara una denuncia tras un brote de infecciones intrahospitalarias registrado en el Hospital Italiano de La Plata. Posteriormente, estudios del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias detectadas en pacientes coincidían con las halladas en ampollas de fentanilo pertenecientes a los lotes investigados.

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Las pericias establecieron que las ampollas contenían las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, y que habían sido elaboradas en diciembre de 2024 por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

La causa, que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, ya tiene 14 personas procesadas, entre ellas directivos y responsables de los laboratorios investigados.

Los organismos de control, bajo la lupa

En esta nueva etapa, el expediente se centra en el accionar de los organismos de control sanitario. La resolución judicial señala presuntas fallas en los sistemas de fiscalización, entre ellas la elaboración de medicamentos en áreas no habilitadas, deficiencias en los ensayos de esterilidad, registros adulterados, problemas en el agua utilizada para la producción y la liberación de lotes sin contar con los resultados microbiológicos definitivos.

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Además, la investigación reveló que entre 2018 y 2024 la ANMAT recibió 118 reportes de farmacovigilancia vinculados con HLB Pharma. La mayoría fueron considerados válidos y, en al menos 38 oportunidades, derivaron en el retiro de productos del mercado. Sin embargo, los laboratorios continuaron operando hasta que estalló el caso del fentanilo contaminado.