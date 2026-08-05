El presidente Javier Milei celebró este martes la confirmación oficial de la visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que se tratará de “una visita histórica para todos los argentinos”. El anuncio llegó luego de que la Santa Sede comunicara que el Pontífice realizará una gira por el país entre el 8 y el 11 de noviembre.

Ads

Puede interesarte

A través de sus redes sociales, el mandatario escribió: “Argentina va a recibir al Papa” y señaló que fue “oficialmente notificado” de la aceptación de la invitación que el Gobierno nacional había cursado a comienzos de este año.

“Entre el 8 y el 11 de noviembre le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”, expresó Milei, quien acompañó el mensaje con emojis de leones.

La confirmación del viaje fue recibida con satisfacción en la Casa Rosada. Desde el Gobierno nacional destacaron que la visita es resultado de las conversaciones mantenidas con la Santa Sede durante los últimos meses para coordinar la agenda del Pontífice.

Ads

El recorrido de León XIV por América del Sur incluirá actividades pastorales e institucionales y marcará su primer viaje a la Argentina desde el inicio de su papado.

Con esta visita se pondrá fin a una espera de casi cuatro décadas. Cuando León XIV llegue al país habrán pasado 39 años desde la última visita de un Papa a la Argentina, realizada por Juan Pablo II en abril de 1987. Entre aquel viaje y el actual transcurrió todo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano, que nunca regresó al país.

Según trascendió, Buenos Aires, Luján y Córdoba figuran entre las ciudades previstas para la gira, aunque el cronograma definitivo de actividades aún no fue difundido oficialmente.

Ads