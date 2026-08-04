El Gobierno nacional anunció la suspensión de la desregulación del servicio de practicaje y pilotaje tras alcanzar un acuerdo con los representantes del sector que establece una reducción del 20% en las tarifas, lo que permitió la reanudación inmediata de las operaciones en puertos y vías navegables del país.

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El entendimiento implica que la Casa Rosada dejará en pausa la aplicación del decreto reglamentario que buscaba modificar el régimen vigente desde 1991, luego de que un cese de actividades paralizara la asistencia a buques y afectara a más de 140 embarcaciones en distintos nodos logísticos.

En paralelo, se conformará una mesa técnica interministerial integrada por las áreas de Seguridad y Defensa, junto a organismos competentes, con el objetivo de revisar los esquemas tarifarios, las normativas operativas y los estándares de seguridad que originaron el conflicto.

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La medida de fuerza había generado un fuerte impacto en la cadena logística, especialmente en el sector energético, con demoras en el ingreso de petróleo a refinerías, dificultades en el despacho de combustibles y complicaciones en el transporte marítimo hacia la Patagonia sur.

Las reformas impulsadas por el Ejecutivo -ahora suspendidas- apuntaban a flexibilizar la obligatoriedad del servicio, reducir costos operativos y habilitar el ingreso de nuevos prestadores. Desde el sector profesional, en tanto, advertían sobre posibles riesgos en las maniobras y una eventual disminución de los controles técnicos bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina.

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