La pobreza volvió a aumentar en la Argentina durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó al 30% de la población, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA. La indigencia, en tanto, se ubicó en 6,5%.

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De acuerdo con el estudio, elaborado sobre la base de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, ambos indicadores mostraron un leve incremento respecto del último trimestre de 2025. La pobreza subió 0,1 puntos porcentuales, mientras que la indigencia aumentó 0,4 puntos, interrumpiendo la tendencia descendente que se había registrado desde fines de 2024.

No obstante, la comparación interanual continúa mostrando una mejora: en el primer trimestre de 2025 la pobreza era del 31,4% y la indigencia alcanzaba el 6,9%.

Los factores que explican el deterioro

El director del ODSA, Agustín Salvia, atribuyó el repunte de la pobreza a una combinación de factores económicos.

Entre ellos destacó la aceleración de la inflación, que provocó que las canastas básicas crecieran por encima de los salarios; el aumento de la informalidad y la subocupación; una distribución desigual de la recuperación de los ingresos; la desaceleración de la actividad económica; la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y prestaciones sociales debido al rezago en sus actualizaciones; y el incremento de los gastos fijos de los hogares, como tarifas de servicios, transporte y alquileres.

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Según el informe, durante el primer trimestre la Canasta Básica Alimentaria aumentó 11,6% y la Canasta Básica Total 9,6%, mientras que los ingresos salariales crecieron en promedio 8,6%.

Las regiones más afectadas

El relevamiento identificó a Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%) como los aglomerados urbanos con mayores niveles de pobreza.

En cuanto a la indigencia, los porcentajes más elevados se registraron en Gran Resistencia (24,3%), Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

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El estudio también estimó que, al comparar períodos sin el efecto del aguinaldo, alrededor de 1,3 millones de personas se incorporaron a la condición de pobreza entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

Finalmente, el Observatorio sostuvo que una reducción sostenida de la pobreza dependerá de que el crecimiento económico logre traducirse en empleo formal, productivo y mejor remunerado, un escenario que, según el informe, todavía no se observa de manera generalizada.