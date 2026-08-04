La Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó este martes a más de 500 trabajadores de los servicios de practicaje y pilotaje a retomar de inmediato sus tareas en todos los puertos del país, en medio del conflicto que mantiene detenidos unos 140 buques y afecta la operatoria del comercio exterior.

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La decisión fue formalizada mediante un edicto publicado en el Boletín Oficial, en el que la fuerza notificó a los profesionales habilitados a ponerse "de manera inmediata" a disposición para prestar sus servicios conforme al nuevo Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje, aprobado por el Decreto 690/2026.

El paro comenzó el pasado sábado 1° de agosto, cuando los prácticos, pilotos y baqueanos resolvieron no aceptar nuevas asignaciones de trabajo en rechazo a la reforma impulsada por el Gobierno nacional.

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El conflicto golpea especialmente a los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, el principal complejo agroexportador del país, donde numerosos buques permanecen fondeados a la espera de ingresar a operar. En cambio, las embarcaciones que transportan petróleo y gas continúan funcionando con normalidad para garantizar el abastecimiento interno de combustibles.

La disputa se originó tras la publicación del Decreto 690/2026, que reemplazó el reglamento vigente desde 1991 e introdujo una serie de cambios en la actividad. Entre ellos, eliminó los cupos para la inscripción de prácticos, habilitó la contratación directa por parte de armadores y agencias marítimas, estableció topes tarifarios mediante la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y permitió que determinados capitanes puedan navegar sin contratar un práctico tras cumplir con una cantidad mínima de viajes en una misma zona.

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Los trabajadores sostienen que las modificaciones afectan las condiciones de seguridad y el funcionamiento del sistema, mientras que el Gobierno defiende la desregulación como una medida para mejorar la competitividad y reducir costos en la actividad portuaria.

Fuente: TN

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