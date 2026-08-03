La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) expresó su rechazo a la medida cautelar que suspendió el decreto que prohibía los tratamientos hormonales de afirmación de género en personas menores de edad.

Ads

La resolución fue dictada por la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. El tribunal consideró, de manera preliminar, que el decreto restringía un derecho reconocido por el Congreso y reemplazaba el análisis individual de cada caso por una prohibición general.

A través de un comunicado, ACIERA sostuvo que las decisiones vinculadas con la salud física y emocional de niños y adolescentes deben ser tratadas con especial cuidado. También señaló que algunos tratamientos podrían provocar consecuencias irreversibles.

La entidad pidió que el fallo sea revisado mediante los mecanismos judiciales correspondientes y remarcó que cualquier decisión debe priorizar la protección integral de los menores.

Además, solicitó al Congreso una modificación de la Ley de Identidad de Género para prohibir expresamente los procedimientos hormonales y quirúrgicos de afirmación de género en niños y adolescentes.

Ads

Por su parte, organizaciones LGBT celebraron la decisión judicial y señalaron que la normativa vigente contempla evaluaciones médicas, acompañamiento profesional y el análisis particular de cada situación antes de autorizar cualquier tratamiento.

Puede interesarte

Ads