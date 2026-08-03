La familia de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que murió después de ser atacado en Resistencia, reclamó justicia y apuntó contra su pareja, Victoria Cantero, quien quedó detenida como principal sospechosa.

Ads

Leticia, hermana de la víctima, contó que la relación entre ambos estaba marcada por discusiones y momentos difíciles. Según expresó, se trataba de un vínculo “tóxico” que generaba preocupación entre sus seres queridos.

La mujer también recordó a Matías como una persona muy cercana y querida dentro de la familia. “Mi hermano era todo, era como mi primer hijo”, manifestó al hablar sobre el dolor que atraviesan tras su muerte.

El hecho ocurrió dentro de una vivienda de la capital chaqueña. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la pareja habría comenzado una discusión y, en medio del conflicto, el joven recibió una herida de arma blanca en el cuello.

Tras el ataque, un familiar lo trasladó de urgencia al Hospital Perrando. Matías fue operado por los médicos, pero murió debido a la gran cantidad de sangre que perdió.

Ads

Cantero fue detenida y trasladada a una comisaría. La causa quedó caratulada como homicidio y ahora la Justicia busca reconstruir lo sucedido dentro de la vivienda y establecer la responsabilidad de la acusada.

Puede interesarte

Ads