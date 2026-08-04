El exdiputado nacional y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, fue demorado durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano, tras un incidente protagonizado junto a su pareja.

Ads

Puede interesarte

Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 5, cuando una joven de 23 años salió corriendo desnuda de un edificio y pidió ayuda en plena vía pública. Moyano la siguió hasta la calle, donde fue interceptado por efectivos policiales que acudieron al lugar.

De acuerdo con la información policial, ambos se encontraban presuntamente "bajo los efectos de estupefacientes". La joven manifestó haber sido agredida por el dirigente sindical, por lo que fue trasladada al Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano para recibir atención médica.

El episodio motivó un importante operativo policial y del SAME sobre la avenida del Libertador. Un vecino que presenció la situación aseguró que observó a una mujer corriendo por la calle mientras solicitaba auxilio.

Moyano fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13 A, donde quedó demorado mientras se iniciaban las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Ads

En tanto, cerca de las 8.30 se presentó en la dependencia policial su hermano, Hugo Antonio Moyano, con el objetivo de interiorizarse sobre la causa y brindarle asistencia legal.

La investigación permanece en curso y las circunstancias del hecho son materia de análisis por parte de la Justicia. Hasta el momento no se difundieron resoluciones judiciales sobre la situación procesal del exdiputado.

Ads