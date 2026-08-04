La modelo e influencer Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena este martes tras protagonizar un confuso episodio junto al exdiputado nacional Facundo Moyano en el barrio porteño de Belgrano.

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La joven, de 23 años, fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, donde permanecía en observación y era sometida a distintos estudios médicos.

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Arizaga es modelo e influencer y reúne más de 300 mil seguidores en Instagram, plataforma en la que comparte contenidos vinculados a sus viajes, producciones fotográficas y aspectos de su vida cotidiana.

Su nombre comenzó a ganar notoriedad pública a principios de 2024, cuando confirmó su relación con el cantante L-Gante. Aunque el romance fue breve, ambos compartieron imágenes y videos en redes sociales que hicieron pública la relación.

Tiempo después, la influencer volvió a ser noticia por los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Enzo Fernández. Las versiones surgieron luego de que ambos publicaran fotografías tomadas en los mismos lugares durante un viaje a Londres. Sin embargo, ninguno confirmó que existiera una relación.

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En sus redes sociales también suele mostrar su pasión por Club Atlético Rosario Central, equipo al que acompaña frecuentemente en el estadio Gigante de Arroyito y cuya camiseta luce en distintas publicaciones.

El episodio con Facundo Moyano

Según la información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, cuando Arizaga salió corriendo desnuda de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador. De acuerdo con el parte oficial, la joven manifestó haber sido agredida por Moyano y ambos fueron interceptados por efectivos policiales en plena vía pública.

La investigación continúa en curso. Mientras Arizaga permanece bajo atención médica, Moyano fue trasladado a una dependencia policial para las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias del hecho.

Fuente: TN Noticias.