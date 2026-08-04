La postura fue expresada en un debate en Uruguay que reunió a parte de los candidatos a la secretaría general de Naciones Unidas, por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, quien sostuvo que el momento exige "pensar más en construir que en confrontar o generar choques internos", en referencia al conflicto desatado tras las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, contra Lula da Silva.

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Lubetkin dejó en claro que Uruguay no impulsará una instancia de mediación entre las dos principales economías del bloque regional, aunque remarcó la importancia de preservar los canales de diálogo y evitar que las diferencias políticas afecten el funcionamiento del Mercosur. Según el canciller, el escenario actual obliga a poner el foco en la integración y en los desafíos comunes que enfrenta la región.



La relación entre Argentina y Brasil atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La crisis se profundizó luego de que Milei lanzara duras descalificaciones contra Lula durante un acto de Flavio Bolsonaro en Brasil, situación que motivó una fuerte reacción del gobierno brasileño y el llamado a consultas de su embajador en la Argentina.



Desde la Cancillería argentina descartaron que exista la posibilidad de una ruptura diplomática y aseguraron que los vínculos institucionales entre ambos países continúan vigentes.

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