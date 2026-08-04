Mientras desde la Casa Rosada destacaron que en distritos como la Ciudad de Buenos Aires, San Luis, Mendoza, Chaco y Santa Fe la actividad escolar se desarrolló con relativa normalidad, aseguraron que el mayor nivel de adhesión a la medida de fuerza se registró en la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Tierra del Fuego.

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La Secretaría de Trabajo llevó adelante un relevamiento en establecimientos educativos de todo el país para verificar el cumplimiento del piso del 75% de prestación del servicio establecido por la normativa vigente. El operativo incluyó inspecciones en una muestra de escuelas, donde se constató si los establecimientos permanecían abiertos, el nivel de asistencia docente y otras situaciones vinculadas con el funcionamiento de cada institución.



La principal controversia se produjo en la provincia de Buenos Aires. La Dirección General de Cultura y Educación distribuyó una comunicación interna en la que instruyó a inspectores y directivos a no suministrar información a funcionarios de la Secretaría de Trabajo de la Nación, al considerar que el organismo carece de competencia para fiscalizar el empleo público provincial.



El secretario de Trabajo, Julio Cordero, confirmó que una vez finalizado el procesamiento de la información comenzará el procedimiento previsto por la ley en caso de comprobarse incumplimientos. Según aclararon desde el Ejecutivo, las eventuales sanciones recaerán sobre las organizaciones gremiales y no sobre los docentes que participaron de la medida de fuerza.



La huelga nacional fue convocada por CTERA en rechazo a la negativa del Gobierno de reabrir la Paritaria Nacional Docente. Entre los principales reclamos figuran una actualización del salario mínimo docente (que actualmente se ubica en $500.000), la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y una mayor inversión en el sistema educativo.



Durante la jornada también se realizaron movilizaciones frente al Ministerio de Economía, donde los sindicatos volvieron a reclamar mejoras salariales y cuestionaron la política educativa del Gobierno nacional.

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