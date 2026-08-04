A un año de las elecciones presidenciales, el analista político Jorge Giacobbe aseguró que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, supera a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en intención de voto e imagen en todas las provincias del país.

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Durante una entrevista con periodistas de La Voz en Vivo, Giacobbe sostuvo que el espacio político identificado con el kirchnerismo mantiene un piso cercano al 35% del electorado, al que se suma un segmento de votantes con una postura crítica hacia el gobierno nacional.

Según el consultor, incluso entre los seguidores de Cristina Kirchner existe una percepción de agotamiento respecto de su liderazgo. "La quieren y la aman, pero saben perfectamente que no es el liderazgo que necesitan a futuro", afirmó.

La construcción de un liderazgo propio

Para Giacobbe, la principal diferencia entre Kicillof y otros dirigentes del peronismo es que el mandatario bonaerense tiene la posibilidad de convertirse en un líder político y no solo en un candidato.

En ese sentido, recordó experiencias como las de Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa, a quienes describió como candidatos cuya proyección política dependía del liderazgo de Cristina Kirchner.

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El analista planteó que Kicillof deberá consolidar una identidad política propia y diferenciarse de la expresidenta si pretende transformarse en el principal referente de la oposición con vistas a las elecciones de 2027.

El escenario opositor y el oficialismo

Durante el análisis, Giacobbe también se refirió al crecimiento de Myriam Bregman, al señalar que su imagen positiva aumentó significativamente en los últimos años, incluso fuera del electorado tradicional de la izquierda.

En cuanto al panorama nacional, consideró que la demora en la consolidación de un nuevo liderazgo opositor beneficia al presidente Javier Milei, ya que mantiene vigente la confrontación con figuras del pasado. No obstante, advirtió que el principal desafío para el oficialismo sería la aparición de un nuevo dirigente opositor con capacidad para disputar ese espacio político.

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Las declaraciones corresponden al análisis realizado por Jorge Giacobbe y reflejan su interpretación del escenario político actual, basada en los estudios de opinión pública que dijo manejar.