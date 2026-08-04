El mercado argentino de motovehículos registró 72.314 unidades patentadas en julio de 2026, con un crecimiento interanual del 31,95%, según el informe de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), consolidando la expansión del sector en el país.

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En términos acumulados, durante los primeros siete meses del año se alcanzaron 516.316 patentamientos, superando ampliamente las 363.440 unidades del mismo período de 2025, lo que confirma una tendencia sostenida de crecimiento.

El reporte destaca el marcado predominio de la producción nacional, con 70.112 unidades ensambladas en el país -equivalentes al 96,95% del total- frente a solo 2.202 vehículos importados.

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En cuanto a las preferencias del mercado, el segmento urbano CUB / Underbone lideró las ventas con 44.777 unidades (61,92%), seguido por las categorías Street (17,94%) y On/Off (15,91%), con una fuerte concentración en cilindradas de entre 101 y 250 cc (91,33%).

El presidente de CAFAM, Federico Vacas, subrayó que el crecimiento mensual fue del 4,35% respecto a junio y señaló que los datos reflejan una transformación estructural en los hábitos de movilidad.

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Desde la entidad también remarcaron la importancia de reforzar las políticas de seguridad vial, especialmente a través de campañas de concientización sobre el uso obligatorio del casco en todo el país.

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