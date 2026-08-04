La innovadora empresa automotriz comenzó oficialmente la búsqueda de empleados en la Argentina y ya publicó siete vacantes para trabajar en sus futuras operaciones en el país. La convocatoria está dirigida a profesionales y técnicos interesados en formar parte de la empresa líder en movilidad eléctrica.

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Las posiciones disponibles están destinadas a la Ciudad de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Munro, y todas corresponden a empleos de tiempo completo.

Entre los puestos ofrecidos figuran Tesla Advisor, Sales, Service Advisor, Associate Service Manager, Service Technician, Associate Sales Manager, Associate Delivery Manager y Tesla Advisor, Delivery.

La convocatoria fue anunciada por Samantha Conti, reclutadora para Latinoamérica de la compañía, quien invitó a postularse a personas apasionadas por la innovación y la tecnología. "Argentina, allá vamos. En Tesla estamos emocionados de anunciar nuestra llegada a Argentina", publicó en sus redes sociales.

La empresa busca perfiles tanto para el área comercial, orientados a la atención y asesoramiento de clientes durante el proceso de compra y entrega de vehículos, como para el sector técnico, encargado del mantenimiento y la gestión del servicio posventa.

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Los interesados pueden consultar los requisitos y postularse a través del portal oficial de empleos de Tesla, donde es posible filtrar las búsquedas por puesto, categoría y ubicación.

La llegada de Tesla representa un paso importante para el desarrollo del mercado de vehículos eléctricos en la Argentina y abre nuevas oportunidades laborales vinculadas a la innovación tecnológica y la movilidad sustentable.

Fuente: Infobae

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