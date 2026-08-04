La investigadora argentina Pilar Ferrer, de 25 años, se volvió viral tras dar a conocer un innovador hidrogel bioactivo desarrollado para reparar el tejido del corazón luego de un infarto de miocardio.

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Egresada de la Universidad Favaloro e integrante de la startup Anova Biotech, Ferrer trabaja en una terapia experimental que utiliza tejido de membrana amniótica, una parte de la placenta, para disminuir el daño que provoca un infarto y reducir el riesgo de insuficiencia cardíaca.

"Después de un infarto el corazón no tiene capacidad de regenerarse. Lo que intentamos con estas terapias es disminuir ese daño para evitar la insuficiencia cardíaca", explicó la científica durante una entrevista televisiva.

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Actualmente, Ferrer realiza su doctorado como becaria del Instituto de Medicina Traslacional, Trasplante y Bioingeniería (IMETTyB), dependiente del Conicet y la Universidad Favaloro, donde integra el Laboratorio de Medicina Regenerativa Cardiovascular.

La investigadora precisó que el hidrogel no utiliza células madre, sino únicamente la matriz de la membrana amniótica, un tejido que ya tiene aplicaciones médicas en la cicatrización de heridas.

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El proyecto se desarrolla en conjunto con la empresa argentina Amnios BMA y cuenta con financiamiento de CITES. El próximo objetivo del equipo es avanzar hacia los ensayos clínicos en pacientes humanos para evaluar la eficacia del tratamiento.

Fuente: Minuto 1

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