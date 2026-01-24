El Papa León XIV advirtió que la inteligencia artificial amenaza con erosionar las capacidades humanas y afectar la calidad del debate público, durante su primer mensaje por la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, difundido hoy.

En su reflexión, el pontífice sostuvo que la IA puede convertirse en un “oráculo” que pone en riesgo la autonomía del pensamiento. “Eludir el esfuerzo del propio pensamiento, conformándonos con una compilación estadística artificial, corre el riesgo, a largo plazo, de erosionar nuestras capacidades cognitivas, emocionales y comunicativas”, expresó.

Según su visión, la revolución digital no debe ser frenada, pero sí “guiada” de manera urgente para evitar que el tejido social y político quede subordinado a la lógica de los algoritmos.

El Papa analizó el impacto de la tecnología en la industria cultural y la comunicación, y señaló que una parte significativa de la creatividad humana “corre el riesgo de ser desmantelada” frente a la producción masiva de textos, música y videos generados por sistemas automáticos.

En ese contexto, manifestó su preocupación por la persuasión encubierta de los chatbots y por la simulación de vínculos en las redes sociales, donde “es cada vez más difícil comprender si estamos interactuando con otros seres humanos o con bots”.

Asimismo, León XIV denunció la formación de un “oligopolio” tecnológico en manos de pocas empresas y reclamó a los legisladores del mundo una “regulación adecuada” y mayor “transparencia” para combatir la desinformación y proteger la integridad de las personas frente a lo que definió como un escenario de espejos digitales.

Fuente: con información de Noticias Argentinas