La Fraternidad Sacerdotal San Pío X consagró cuatro obispos sin autorización del papa León XIV.

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La ceremonia se realizó en Suiza y reunió a unas 15 mil personas. Ocurrió pese al pedido del pontífice para que el grupo desistiera de la ordenación y evitara un nuevo cisma en la Iglesia Católica.

La Fraternidad fue fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre. El movimiento rechaza las reformas del Concilio Vaticano II y defiende el regreso a prácticas tradicionales, como la misa en latín.

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El conflicto lleva décadas. Juan Pablo II excomulgó al grupo en 1988 y Benedicto XVI levantó esa sanción en 2009 para intentar un acercamiento.

Sin embargo, las diferencias nunca se resolvieron y ahora volvieron a escalar con la consagración de nuevos obispos.

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