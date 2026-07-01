Activistas burlaron controles y treparon hasta la cima del Empire State
Dos personas treparon hasta la antena, a casi 400 metros de altura, exhibiendo un mensaje pacifista y dejando al descubierto fallas en los protocolos de seguridad del icónico edificio.
Un grave fallo en los protocolos de seguridad del Empire State Building quedó expuesto hoy, cuando un hombre y una mujer lograron trepar hasta la aguja del emblemático rascacielos de Nueva York.
La pareja, vestida con ropa oscura y el rostro cubierto, accedió a la sección superior de la antena de telecomunicaciones, ubicada a casi 400 metros de altura, sin ser interceptada por los sistemas de control del edificio.
El episodio fue registrado en vivo por un helicóptero del canal NBC Nueva York, cuyas imágenes mostraron a ambos activistas desplegando una tela negra con una frase en letras blancas: “Cuando el poder del amor vence al amor por el poder, el mundo conoce la paz”.
Tras colocar el estandarte sobre la estructura metálica, los protagonistas se abrazaron y permanecieron varios minutos en la cima, desafiando las intensas ráfagas de viento.
El hecho generó una inmediata reacción de las autoridades locales, que iniciaron una investigación para determinar cómo lograron eludir los controles de acceso en uno de los edificios más vigilados del mundo.
Fuentes vinculadas al operativo indicaron que no se descarta que los involucrados hayan planificado la acción con antelación, aprovechando posibles vulnerabilidades en los circuitos internos de seguridad.
El incidente encendió alarmas sobre la eficacia de los sistemas de vigilancia en infraestructuras críticas, especialmente en un ícono arquitectónico que recibe miles de visitantes diarios.
Hasta el momento, no trascendió la identidad de los protagonistas ni si fueron detenidos tras descender de la estructura.