Una argentina de 30 años fue detenida en el aeropuerto Haneda de Tokio, Japón, acusada de intentar ingresar casi un kilo de cocaína oculto dentro de su cuerpo.

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La mujer, identificada como Rosa Micaela Kipildor, había llegado el 10 de agosto en un vuelo procedente del Reino Unido. Durante el control aduanero, los agentes detectaron una actitud sospechosa y ordenaron realizarle estudios médicos. Una radiografía permitió descubrir los envoltorios en su organismo.

Según medios japoneses, las cápsulas medían unos 5,2 centímetros y contenían cocaína protegida con plástico y un segundo material negro similar al caucho.

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Durante el interrogatorio, Kipildor habría reconocido que transportaba la droga. Según su declaración, una mujer que conoció en un festival en Argentina le ofreció realizar el traslado a cambio de US$7000. Los paquetes le habrían sido entregados en Brasil, donde ingirió las cápsulas antes de viajar a Japón.

La Policía Metropolitana de Tokio investiga ahora quién entregó la droga, quién debía recibirla en Japón y si detrás del traslado existe una organización de narcotráfico con base en Sudamérica.

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El caso ocurre mientras Japón registra un aumento de los delitos relacionados con la cocaína: durante el último año fueron detenidas 415 personas por hechos vinculados con esta droga, casi diez veces más que una década atrás.

Fuente: Infobae

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