El saldo de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que golpearon a Venezuela el 24 de junio continúa en aumento. Según el último reporte oficial, la cifra de fallecidos ascendió a 1.943, mientras que los heridos ya suman 10.571. Además, 15.866 personas permanecen damnificadas y otras 22.619 reciben atención médica.

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El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 6.461 personas. También indicó que entre 13.400 y 13.500 habitantes consiguieron abandonar las zonas más afectadas por sus propios medios o con ayuda de familiares durante las primeras horas posteriores al desastre.

Las tareas de búsqueda entraron en una etapa crítica. Más de 3.300 rescatistas provenientes de 27 países, coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), trabajan en las áreas más afectadas. Sin embargo, especialistas advierten que las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días. "Después del quinto día, los rescates pasan a ser considerados milagrosos", explicó Exequiel Gallardo, integrante del Grupo USAR de Bomberos de Chile.

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La plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela informó que 40.738 personas continúan sin ser localizadas, mientras que otras 15.742 ya pudieron reencontrarse con sus familias. En paralelo, el Comité Internacional de Rescate (IRC) estimó que cerca de 50.000 personas siguen desaparecidas en Caracas y La Guaira y alertó sobre la escasez de agua potable, la saturación de los centros de salud y la falta de capacidad en los refugios.

De acuerdo con una evaluación preliminar del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los terremotos generaron alrededor de 1,2 millones de toneladas de escombros en el estado de La Guaira, de las cuales unas 915.000 toneladas corresponden a edificios derrumbados y el resto a mobiliario urbano y pertenencias destruidas.

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Mientras continúa el operativo de asistencia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que el Gobierno construirá nuevas viviendas para las familias que perdieron sus hogares antes de fin de año.

Además, ingenieros y arquitectos inspeccionan las edificaciones dañadas para determinar cuáles pueden seguir siendo habitadas. Por su parte, la Cruz Roja Venezolana anunció un plan de asistencia para más de 300.000 personas durante los próximos dos años, con el objetivo de atender las consecuencias humanitarias del desastre.

Fuente: NA

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