El Sumo Potifice recordó el sufrimiento de los habitantes de Gaza, los desplazados y refugiados en cada continente, así como el de los miles de personas sin hogar en las ciudades, en la homilía de la misa de Navidad que se volvió a celebrar en la basílica de San Pedro después de más de 30 años.

En esta misa de Navidad, que no celebraban los pontífices desde 1994, León XIV afirmó: “Jesús quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás”.

“Frágiles son las mentes y las vidas de los jóvenes obligados a tomar las armas que, estando en el frente, advierten la insensatez de lo que se les pide y la mentira que impregna los rimbombantes discursos de quien los manda a morir”, añadió Robert Prevost.

Sobre la misión de la Iglesia, León fue enfático: "No estamos al servicio de una palabra prepotente, estas ya resuenan por todas partes, sino de una presencia que suscita el bien, que conoce su eficacia, que no se atribuye el monopolio”.

Tras la misa, el papa se asomará a la fachada de la basílica de San Pedro para el mensaje de Navidad y la bendición ‘Urbi et Orbi".

Fuente: Infobae