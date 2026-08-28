Estados Unidos advirtió al Reino Unido que podría revisar su posición histórica sobre las Islas Malvinas, según publicó el diario británico The Telegraph. De acuerdo con el artículo, funcionarios del Pentágono plantearon que Washington podría modificar su postura si el gobierno británico no incrementa su gasto en defensa.

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La advertencia se enmarca en una estrategia más amplia de presión por parte de Estados Unidos hacia los países miembros de la OTAN para que eleven su inversión militar al 5% del PBI, en línea con el impulso promovido por el presidente Donald Trump.

Actualmente, Estados Unidos sostiene una política de neutralidad diplomática respecto del conflicto de soberanía, aunque reconoce la administración británica de las islas. Un eventual cambio en esta posición podría tener implicancias significativas en el escenario internacional y en el histórico reclamo argentino.

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Según el medio británico, los funcionarios estadounidenses -que se expresaron bajo condición de anonimato- calificaron las conversaciones como “sinceras” y aseguraron que “no se descarta ninguna opción para alentar el tipo de reparto de gasto que buscamos”.

La publicación añade que el planteo se produce en un contexto de creciente presión de Washington sobre Londres, en medio de cuestionamientos internos al gobierno británico por su nivel de inversión en defensa.

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