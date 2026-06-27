La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela desde la noche del miércoles continúa agravándose. El Gobierno informó este sábado que la cifra de víctimas fatales ascendió a 1.430, mientras que 3.238 personas resultaron heridas como consecuencia de los fuertes movimientos sísmicos y de las numerosas réplicas que se registraron en las horas posteriores.

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Según el último balance oficial difundido por la administración encabezada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, unas 70.000 personas permanecen desaparecidas, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el desastre.

Equipos de emergencia, bomberos, fuerzas de seguridad y voluntarios trabajan contrarreloj entre edificios derrumbados y estructuras colapsadas con la esperanza de encontrar sobrevivientes. Al mismo tiempo, miles de familias fueron evacuadas y permanecen en refugios temporales mientras se evalúan los daños provocados por los sismos.

Las autoridades mantienen desplegado un amplio operativo de asistencia humanitaria para atender a los heridos, distribuir alimentos, agua potable y medicamentos, además de restablecer los servicios esenciales en las localidades más golpeadas.

Con el paso de las horas crece la preocupación por la magnitud de la catástrofe, ya que el número de víctimas y desaparecidos podría aumentar a medida que avancen los trabajos de remoción de escombros y se logre acceder a las áreas que permanecen incomunicadas por los derrumbes.

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