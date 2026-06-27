El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán denunció hoy que los ataques aéreos ejecutados por las fuerzas armadas de Estados Unidos constituyen una “violación flagrante” del protocolo de alto el fuego firmado entre ambas administraciones, tras incursiones realizadas durante anoche contra infraestructuras en el litoral sur iraní.

Ads

Según el comunicado oficial de Teherán, los bombardeos impactaron en distintos emplazamientos estratégicos en las proximidades del Golfo Pérsico, en un escenario que amenaza con desarticular el entendimiento alcanzado tras meses de tensión militar.

Por su parte, el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la autoría de las operaciones y precisó que los objetivos incluyeron depósitos de misiles, drones y sistemas de radar vinculados al aparato militar iraní.

Puede interesarte

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump calificó la ofensiva como una acción “punitiva e inevitable” y sostuvo que respondió a una “violación estúpida” del acuerdo, al atribuir a milicias iraníes un ataque con drones contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz, corredor clave para el comercio global de petróleo.

En la misma línea, el vicepresidente JD Vance advirtió que cualquier agresión contra la navegación comercial o activos aliados será respondida por el Pentágono mediante el uso proporcional de la fuerza, en defensa de la seguridad internacional.

Ads

Ads