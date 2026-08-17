A casi una semana del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, los equipos de rescate mantienen una intensa carrera contra el tiempo para localizar a 143 personas que continúan desaparecidas bajo los escombros.

Ads

El último balance oficial elevó a 289 la cifra de fallecidos, mientras que más de 4.000 personas resultaron heridas y miles permanecen desplazadas debido a los daños provocados por el terremoto. El sismo, registrado el 10 de agosto con epicentro en el departamento de Chocó, impactó a cientos de municipios y provocó el colapso de edificios, viviendas, hospitales y centros educativos.

Las labores de rescate se concentran especialmente en Cali y Pereira, dos de las ciudades más golpeadas por la tragedia. En estos lugares trabajan brigadas especializadas de Colombia y de otros países, apoyadas por maquinaria pesada, drones y equipos de detección de vida. Sin embargo, la inestabilidad de las estructuras derrumbadas y el enorme volumen de escombros dificultan el avance de las operaciones.

Según los reportes oficiales, más de 127.000 viviendas sufrieron afectaciones y cerca de 27.000 quedaron destruidas. Además, decenas de edificios colapsaron y numerosos centros de salud quedaron fuera de servicio, complicando la atención de los heridos y damnificados.

El Gobierno colombiano comenzó a planificar la etapa de reconstrucción, aunque las autoridades reconocen que el proceso demandará varios años y miles de millones de dólares en inversiones.

Ads

Ads