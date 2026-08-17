Colombia: continua la búsqueda de 143 desaparecidos
Mientras las esperanzas de hallar sobrevivientes disminuyen con el paso de las horas, las autoridades aseguran que las tareas de búsqueda seguirán activas en las zonas más afectadas.
A casi una semana del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia, los equipos de rescate mantienen una intensa carrera contra el tiempo para localizar a 143 personas que continúan desaparecidas bajo los escombros.
El último balance oficial elevó a 289 la cifra de fallecidos, mientras que más de 4.000 personas resultaron heridas y miles permanecen desplazadas debido a los daños provocados por el terremoto. El sismo, registrado el 10 de agosto con epicentro en el departamento de Chocó, impactó a cientos de municipios y provocó el colapso de edificios, viviendas, hospitales y centros educativos.
Las labores de rescate se concentran especialmente en Cali y Pereira, dos de las ciudades más golpeadas por la tragedia. En estos lugares trabajan brigadas especializadas de Colombia y de otros países, apoyadas por maquinaria pesada, drones y equipos de detección de vida. Sin embargo, la inestabilidad de las estructuras derrumbadas y el enorme volumen de escombros dificultan el avance de las operaciones.
Según los reportes oficiales, más de 127.000 viviendas sufrieron afectaciones y cerca de 27.000 quedaron destruidas. Además, decenas de edificios colapsaron y numerosos centros de salud quedaron fuera de servicio, complicando la atención de los heridos y damnificados.
El Gobierno colombiano comenzó a planificar la etapa de reconstrucción, aunque las autoridades reconocen que el proceso demandará varios años y miles de millones de dólares en inversiones.