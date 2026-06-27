Europa enfrenta uno de los episodios de calor más extremos de los últimos años y Alemania se convirtió este sábado en el centro de la emergencia climática al registrar una temperatura récord de 41,5 °C, la más alta desde que existen mediciones oficiales en el país. El registro fue tomado en la localidad de Drewitz y superó la marca histórica alcanzada apenas un día antes.

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La intensa ola de calor afecta a gran parte del continente y mantiene bajo alerta a numerosos países. Además de Alemania, naciones como Francia, Italia, Polonia, Dinamarca y otras regiones de Europa central y oriental atraviesan jornadas con temperaturas excepcionales, que han obligado a las autoridades a emitir advertencias sanitarias, restringir actividades al aire libre y reforzar los sistemas de emergencia.

Las consecuencias del fenómeno ya comenzaron a sentirse más allá de los termómetros. En distintas ciudades se registran problemas en el transporte, presión sobre los servicios de salud, riesgos para la agricultura y un aumento en el consumo eléctrico por la necesidad de refrigeración. En Berlín, incluso, la policía utilizó camiones hidrantes para refrescar a la población ante las condiciones extremas.

Los especialistas explican que esta situación responde a un persistente sistema de alta presión que mantiene el aire caliente atrapado sobre gran parte de Europa durante varios días consecutivos. Además, sostienen que el cambio climático está favoreciendo que este tipo de olas de calor sean cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas.

Aunque se espera que algunas regiones experimenten un alivio con la llegada de tormentas durante las próximas horas, las autoridades continúan recomendando evitar la exposición al sol en los horarios de mayor temperatura, mantenerse hidratados y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables frente al calor extremo.

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