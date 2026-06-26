El número de víctimas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela continúa en aumento. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó este viernes que el saldo asciende a 589 personas fallecidas y 2.980 heridas, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

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Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y desde entonces se contabilizaron 214 réplicas, lo que mantiene en alerta a la población y dificulta el trabajo de los equipos de emergencia.

Ante la magnitud de la tragedia, el estado de La Guaira fue declarado zona de desastre, mientras miles de personas permanecen evacuadas o sin acceso a servicios básicos debido a los severos daños en viviendas e infraestructura.

En paralelo, continúa llegando ayuda internacional. Equipos de rescate procedentes de España, México, El Salvador y otros países ya trabajan en territorio venezolano, junto con brigadas especializadas enviadas por al menos 16 naciones. Además, Estados Unidos desplegó personal para colaborar con la respuesta humanitaria.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que cerca de 6,76 millones de personas resultaron afectadas por el desastre, incluyendo unos dos millones de habitantes de Caracas. Las autoridades mantienen como prioridad la localización de sobrevivientes entre los escombros y la asistencia a los damnificados, mientras persiste el riesgo de nuevas réplicas.

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