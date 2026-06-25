La cifra de víctimas por los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela continúa en aumento. Según el último balance oficial, al menos 164 personas murieron y 971 resultaron heridas tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a Caracas y varias regiones del país.

Ads

Puede interesarte

Los movimientos telúricos ocurrieron con apenas 40 segundos de diferencia, provocando el derrumbe de edificios, daños estructurales generalizados y la evacuación de miles de vecinos que pasaron la noche en calles, plazas y vehículos por temor a nuevas réplicas.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que la situación más crítica se registra en La Guaira, declarada zona de desastre, donde aún no se logró consolidar toda la información sobre víctimas y daños. Las autoridades advirtieron que el número de fallecidos podría aumentar en las próximas horas.

El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, en una región cercana a importantes instalaciones petroleras. Pese a la magnitud de los terremotos, los organismos internacionales descartaron riesgo de tsunami en el Caribe.

Ads

La emergencia generó escenas de desesperación en Caracas, Vargas, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Lara, donde miles de personas buscaron refugio en espacios abiertos ante el riesgo de nuevos derrumbes.

Puede interesarte

Por su parte, la dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado pidió ayuda internacional para asistir a las familias afectadas y colaborar en las tareas de rescate.

Desde Estados Unidos, Donald Trump expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y anunció que las agencias federales se encuentran preparadas para brindar asistencia humanitaria de emergencia.



Ads