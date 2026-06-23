Los sospechosos permanecían detenidos en Montevideo, Uruguay, donde fueron arrestados semanas atrás tras abandonar territorio argentino en medio de la investigación. Según informaron fuentes judiciales, ambos serán trasladados a Buenos Aires bajo custodia de efectivos de Interpol y de la Policía Federal Argentina.

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La causa se inició en abril, cuando controles de la Aduana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza detectaron una encomienda que declaraba contener azúcar. Sin embargo, al inspeccionar el paquete, los agentes encontraron varios ladrillos de cocaína ocultos y envueltos para evitar su detección por perros antinarcóticos. Posteriormente se descubrió un segundo envío con droga escondida dentro de un compresor de aire.

La investigación, a cargo del juez federal Marcelo Aguinsky, permitió además localizar otros 12 kilos de cocaína en un departamento temporario del barrio porteño de Palermo que había sido alquilado por los acusados. Allí también se encontraron rastreadores satelitales y otros elementos de interés para la causa.

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue la forma en que los sospechosos lograron salir del país. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, Daoude y Belkocir viajaron en un vuelo comercial hacia Uruguay antes de que se emitiera una alerta roja internacional de Interpol en su contra.

Su captura se produjo posteriormente en el Aeropuerto de Carrasco, en Montevideo. Según trascendió, fueron retenidos inicialmente por cuestiones migratorias y no por una orden de captura internacional ya activa, ya que la notificación roja aún no había sido incorporada al sistema al momento de su ingreso al país vecino.

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A partir del hallazgo de las encomiendas, la Justicia argentina coordinó junto a organismos especializados una entrega controlada en Francia para identificar a los receptores finales de la droga. El operativo permitió concretar una detención en territorio francés y profundizar la investigación sobre la red detrás de los envíos.

Los investigadores sostienen que la organización utilizaba la modalidad courier para despachar cargamentos de cocaína hacia Europa, donde el valor de la droga se multiplica significativamente respecto del mercado sudamericano. La magnitud del cargamento secuestrado llamó la atención de los especialistas, ya que las cantidades detectadas superan ampliamente las habituales en este tipo de envíos postales.

Con la extradición ya autorizada, ambos acusados deberán comparecer ante la Justicia argentina para responder por los delitos vinculados al presunto contrabando y tráfico internacional de estupefacientes.

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