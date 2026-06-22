El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y jefe de Gobierno, tras reconocer que perdió la confianza de buena parte de su espacio político luego de los recientes resultados electorales.

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Durante una declaración realizada frente a su residencia de Downing Street, Starmer sostuvo que ya no es "la persona mejor posicionada" para conducir al laborismo de cara a los próximos desafíos electorales y afirmó que su decisión busca priorizar los intereses del país.

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La renuncia se produce después de una serie de reveses sufridos por el Partido Laborista en elecciones locales y regionales. En Inglaterra, la fuerza perdió cientos de concejales, mientras que en Escocia y Gales otras agrupaciones lograron desplazar a los laboristas de territorios históricamente favorables.

En los últimos días, varios ministros del gabinete habían solicitado públicamente que iniciara una transición en el liderazgo. Según medios británicos, la presión interna terminó acelerando una decisión que hasta el viernes pasado no parecía inminente.

Todo indica que el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, surge como el principal candidato para reemplazar a Starmer al frente del partido y del Gobierno. El proceso de sucesión comenzará en las próximas semanas y debería resolverse antes del receso parlamentario de verano.

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Fuente: Infobae

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