La advertencia de la Casa Blanca se dio en respuesta directa a la decisión previa de las Fuerzas Armadas iraníes de bloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, como represalia por las recientes operaciones militares de Israel contra posiciones de Hezbollah en el Líbano.

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A través de su red Truth Social, Donald Trump aclaró que durante las próximas ocho semanas de cese al fuego la navegación por el canal estratégico permanecerá exenta de gravámenes.

No obstante, condicionado a la evolución de la diplomacia, el jefe de Estado norteamericano justificó la futura implementación de peajes bajo el argumento de que las fuerzas de su país operan como garantes de la seguridad en la región y que los eventuales cobros comerciales servirían para financiar y compensar el despliegue militar estadounidense en Medio Oriente.

A pesar de que las autoridades iraníes condicionan el éxito de la cumbre al efectivo desbloqueo de sus activos financieros en el exterior y a la flexibilización de las sanciones sobre sus exportaciones de crudo, la comitiva estadounidense se mostró optimista respecto a una progresiva desescalada.

Para llevar tranquilidad a los mercados energéticos, el Comando Central de Estados Unidos relativizó el alcance del bloqueo dispuesto por Irán y ratificó que el tránsito de petroleros y buques comerciales por el estrecho continuó desarrollándose con absoluta normalidad durante las últimas jornadas.

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Fuente: TN

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