Las Fuerzas Armadas de Irán confirmaron el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo, una medida que eleva la tensión en Medio Oriente y que fue justificada como respuesta a presuntas violaciones del alto el fuego en el sur del Líbano.

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El anuncio fue realizado por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya a través de la agencia oficial IRNA, donde se responsabilizó a Estados Unidos por incumplir el memorando de entendimiento destinado a poner fin a las hostilidades en la región.

Según el comunicado, la decisión también responde a las continuas operaciones militares atribuidas a Israel en territorio libanés, en medio de denuncias de violaciones al cese de hostilidades y desplazamientos forzados de población civil.

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En paralelo, Irán advirtió que el cierre del estratégico corredor marítimo constituye solo una primera medida y anticipó posibles nuevas acciones si persisten los ataques, en un escenario de creciente confrontación regional.

Además, Teherán suspendió las negociaciones nucleares con Washington, profundizando el quiebre diplomático y dejando el diálogo bilateral sin avances ni fecha de reanudación prevista.

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Con información de Noticias Argentinas

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