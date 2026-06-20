Irán cerró el estrecho de Ormuz y acusó a EE.UU. de romper el acuerdo de tregua
Indicaron que el país americano rompió un acuerdo de alto el fuego, en un contexto de escalada militar en el sur del Líbano.
Las Fuerzas Armadas de Irán confirmaron el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo, una medida que eleva la tensión en Medio Oriente y que fue justificada como respuesta a presuntas violaciones del alto el fuego en el sur del Líbano.
El anuncio fue realizado por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya a través de la agencia oficial IRNA, donde se responsabilizó a Estados Unidos por incumplir el memorando de entendimiento destinado a poner fin a las hostilidades en la región.
Según el comunicado, la decisión también responde a las continuas operaciones militares atribuidas a Israel en territorio libanés, en medio de denuncias de violaciones al cese de hostilidades y desplazamientos forzados de población civil.
En paralelo, Irán advirtió que el cierre del estratégico corredor marítimo constituye solo una primera medida y anticipó posibles nuevas acciones si persisten los ataques, en un escenario de creciente confrontación regional.
Además, Teherán suspendió las negociaciones nucleares con Washington, profundizando el quiebre diplomático y dejando el diálogo bilateral sin avances ni fecha de reanudación prevista.
Con información de Noticias Argentinas