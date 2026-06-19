La llegada de empresarios extranjeros, reuniones de negocios y nuevas señales de apertura económica comienzan a generar expectativas sobre una posible reactivación de las inversiones en Venezuela. Sin embargo, especialistas advierten que la falta de información pública y estadísticas completas continúa siendo uno de los principales frenos para la recuperación de la confianza.

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En los últimos meses, hoteles, restaurantes y centros de negocios de Caracas registraron un creciente movimiento de potenciales inversores interesados en sectores como energía, infraestructura, minería, servicios y comercio. Desde el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez insisten en que existen condiciones para atraer capital internacional y reactivar la economía.

No obstante, economistas y analistas coinciden en que persiste un problema estructural: la escasez de datos oficiales confiables para evaluar la situación real del país.

La información que aún falta

Si bien el Banco Central de Venezuela volvió a publicar algunos indicadores económicos que permanecieron ocultos durante años, como los índices de inflación y determinados datos de actividad económica, todavía existen importantes vacíos de información.

Entre los datos que siguen sin difundirse de manera detallada figuran las cuentas fiscales, el gasto público, la deuda externa y los ingresos provenientes de la actividad petrolera, aspectos considerados esenciales para cualquier análisis de riesgo o proyecto de inversión.

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Según especialistas, la ausencia de estas estadísticas dificulta la elaboración de proyecciones económicas y limita la capacidad de los inversores para evaluar la rentabilidad y estabilidad de los negocios.

Una economía que todavía genera incertidumbre

Más allá de algunos indicadores positivos exhibidos por el gobierno venezolano, la economía continúa marcada por la volatilidad cambiaria y la desconfianza acumulada durante años de crisis.

Aunque la inflación mensual mostró una desaceleración y se ubicó en niveles inferiores a los registrados durante la etapa de hiperinflación, buena parte de la población sigue tomando decisiones económicas con una lógica de corto plazo debido a la incertidumbre sobre la evolución de los precios y el valor de la moneda.

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La convivencia entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas continúa siendo uno de los factores que impactan en el consumo, los salarios y las expectativas económicas.

Los desafíos para atraer capitales

Para los analistas, la recuperación de la confianza requerirá mucho más que señales políticas o reuniones empresariales. La transparencia institucional y la publicación sistemática de información económica aparecen como condiciones indispensables para consolidar el interés de los mercados.

Mientras algunos sectores observan oportunidades de negocios en una economía que intenta reinsertarse en los circuitos internacionales, otros consideran que todavía es prematuro hablar de una llegada masiva de inversiones.

Por ahora, Venezuela vuelve a captar la atención de empresarios y fondos internacionales, pero la falta de información completa y verificable sigue siendo una de las principales barreras para transformar ese interés en inversiones concretas.