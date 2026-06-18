Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, fue procesado por la justicia de Brasil por los delitos de injuria racial y racismo tras un episodio ocurrido en un tren turístico del estado de Minas Gerais.

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Según la investigación, el arquitecto oriundo de Santiago del Estero fotografió sin autorización a un niño brasileño de siete años y compartió las imágenes en grupos de WhatsApp junto a mensajes con contenido racista. Entre las expresiones atribuidas al acusado, se encuentran referencias al menor como un posible "esclavo" y el uso de stickers ofensivos.

Murias permanece detenido desde el 25 de mayo en una unidad penitenciaria de São João del-Rei. El caso salió a la luz luego de que una pasajera advirtiera el contenido de los mensajes y alertara a la madre del niño, quien posteriormente realizó la denuncia.

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Al aceptar la acusación presentada por el Ministerio Público, el juez dio por concluida la etapa preliminar y abrió formalmente el proceso penal. Además, la fiscalía rechazó la posibilidad de un acuerdo para evitar el juicio debido a la gravedad de los delitos investigados.

La defensa adelantó que cuestionará la calificación legal de los hechos y sostendrá que los mensajes fueron enviados en ámbitos privados. Mientras tanto, la causa ingresará en la fase de instrucción, con la declaración de testigos, peritos y del propio acusado antes de una eventual sentencia.

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Fuente: TN

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